Università: a Roma V tappa talent innovazione 'Smart & Hack', con studenti e aziende (Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - Si svolgerà domani alle ore 11 a Roma, presso la sala del consiglio della facoltà di Ingegneria civile e industriale dell'Università La Sapienza, la presentazione della quinta tappa nazionale del talent dell'innovazione 'Smart & Hack'. Un format, promosso dalla società di selezione Risorse, che vedrà studenti delle Università italiane aderire a una delle quattro sfide sulle città intelligenti e sostenibili lanciate da aziende impegnate nella finanza, nell'informatica, nella ricerca aerospaziale e nello sport. I giovani vincitori della competizione, che si terrà a Roma il 9 e 10 maggio, avranno la possibilità di compiere un percorso ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023), 17 apr. (Adnkronos) - Si svolgerà domani alle ore 11 a, presso la sala del consiglio della facoltà di Ingegneria civile e industriale dell'La Sapienza, la presentazione della quintanazionale deldell''. Un format, promosso dalla società di selezione Risorse, che vedràdelleitaliane aderire a una delle quattro sfide sulle città intelligenti e sostenibili lanciate daimpegnate nella finanza, nell'informatica, nella ricerca aerospaziale e nello sport. I giovani vincitori della competizione, che si terrà ail 9 e 10 maggio, avranno la possibilità di compiere un percorso ...

