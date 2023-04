Uniswap lancia il suo nuovo wallet cripto (Di lunedì 17 aprile 2023) Uniswap, operatore tra i più attivi del settore fintech, ha recentemente annunciato il lancio del suo nuovo wallet cripto. La piattaforma, che consentirà agli utenti di connettersi su Mainnet e L2 e di accedere alla finanza decentralizzata, è disponibile gratuitamente sull’App Store di iOS. Tra le numerose reti supportate, Ethereum, Polygon, Arbitrum e Optimism. Gli investitori potranno acquistare, vendere e scambiare token pagando commissioni pari al 2,55%, una cifra vantaggiosa rispetto al 5% adottato dai wallet più noti e diffusi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 aprile 2023), operatore tra i più attivi del settore fintech, ha recentemente annunciato il lancio del suo. La piattaforma, che consentirà agli utenti di connettersi su Mainnet e L2 e di accedere alla finanza decentralizzata, è disponibile gratuitamente sull’App Store di iOS. Tra le numerose reti supportate, Ethereum, Polygon, Arbitrum e Optimism. Gli investitori potranno acquistare, vendere e scambiare token pagando commissioni pari al 2,55%, una cifra vantaggiosa rispetto al 5% adottato daipiù noti e diffusi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

