Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, Ucid Sud Pontino debutta all'assemblea regionale ad Anagni (Di lunedì 17 aprile 2023) Presentazione e subito un nuovo e importante incarico. Ha centrato questi due obiettivi la sezione territoriale di Gaeta e del sud Pontino dell'Ucid (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) debuttando, insieme a quella di Anagni-Alatri, in occasione dei lavori del consiglio direttivo e dell'assemblea elettorale regionale dell'associazione che dal 1947 in Italia richiama i propri aderenti, manager

