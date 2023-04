(Di lunedì 17 aprile 2023) “Dare alle nuove generazioni un'alternativa alle piazze di spaccio che, come sirene ammaliatrici, attirano ragazzi e ragazze, con il denaro facile ed il potere, sottraendo a loro l'e la vita stessa” è il progetto che anima “Un'da”, associazione nata nel 2008 a Caivano, nel Parco Verde alla periferia nord di, con lo scopo di dare un futuro alternativo e migliore a chi sembra invece che abbia un futuro già scritto “attraverso la possibilità di svolgere attività di aggregazioni sane come lavoro e sport” spiega la presidente dell'associazione Chiara Campestre. “Solo il lavoro infatti può dare una chance! Ed è così che nasce il programma "Ripartiamo dai mestieri", con l'obiettivo di creare laboratori di cucina, falegnameria, meccanica e bellezza. Un modo per sperimentare se stessi ed uscire ...

Un’Infanzia da Vivere, una proposta concreta per i giovani delle periferie di Napoli Il Tempo

Un modo per sperimentare se stessi ed uscire dai soliti orizzonti". Tante le storie che si sono affacciate all'associazione Un'Infanzia da Vivere in questi anni, tra quelle cercate e quelle incontrate ...