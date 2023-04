Unicoop Tirreno ricerca 650 addetti per potenziare personale durante stagione estiva (Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr. (Labitalia) - Unicoop Tirreno ha avviato la ricerca di personale, per un totale di circa 650 lavoratori. La cooperativa, presente con 96 supermercati in Toscana, Lazio e Umbria, molti dei quali in località a grande afflusso turistico, ha la necessità di potenziare i punti vendita, per mantenere elevato e inalterato il livello dei servizi offerti alla clientela durante la stagione estiva. La cooperativa offrirà contratti di somministrazione fino a 6 mesi, con retribuzione allineata a quella dei dipendenti Unicoop Tirreno e applicazione delle garanzie offerte dal Ccnl e dal contratto integrativo aziendale (tra cui la maggiorazione supplementare) e con possibilità di crescita interna. Negli ultimi quattro ... Leggi su iltempo (Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr. (Labitalia) -ha avviato ladi, per un totale di circa 650 lavoratori. La cooperativa, presente con 96 supermercati in Toscana, Lazio e Umbria, molti dei quali in località a grande afflusso turistico, ha la necessità dii punti vendita, per mantenere elevato e inalterato il livello dei servizi offerti alla clientelala. La cooperativa offrirà contratti di somministrazione fino a 6 mesi, con retribuzione allineata a quella dei dipendentie applicazione delle garanzie offerte dal Ccnl e dal contratto integrativo aziendale (tra cui la maggiorazione supplementare) e con possibilità di crescita interna. Negli ultimi quattro ...

Unicoop Tirreno cerca 650 nuovi lavoratori
Unicoop Tirreno in vista della stagione estiva ha programmato l'assunzione di 650 lavoratori fra addetti alle vendite, banconisti e cassieri per potenziare il proprio personale. La cooperativa, presente con 96 supermercati in Toscana, Lazio e Umbria, molti dei quali in località a grande afflusso turistico, ha la necessità di potenziare i punti vendita, per mantenere elevato e inalterato il livello dei servizi offerti alla clientela durante la stagione estiva. Contratti fino a 6 mesi, con possibilità di carriera. La Cooperativa conta circa 3.500 dipendenti, il 95% con contratto a tempo indeterminato.