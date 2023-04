"Una raffica di insulti, senza parole": "Il mio Viaggio a Napoli", sfogo senza precedente (Di lunedì 17 aprile 2023) Il mio Viaggio a Napoli, la celebre pagina social animata da Giuseppe Russo, di fatto a questo punto è finita nel mirino dei haters. Il punto è abbastanza semplice. Solo qualche tempo fa proprio Russo aveva annunciato l'imminente apertura di una pizzeria col nome dedicato al suo progetti social "Il mio Viaggio a Napoli". Un'iniziativa imprenditoriale lanciata per i giovani da un giovane. Una pizzeria, un locale, a due passi da via Toledo, arteria principale di Napoli, che di fatto potrebbe dare anche un'opportunità di lavoro a diversi ragazzi del capoluogo partenopeo. Ma a quanto pare l'idea non è piaciuta ai follower che lo hanno attaccato sui social augurandogli anche la chiusura prima del tempo della pizzeria. E a questo punto è arrivato lo sfogo di Russo: "Io non ci posso credere, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Il mio, la celebre pagina social animata da Giuseppe Russo, di fatto a questo punto è finita nel mirino dei haters. Il punto è abbastanza semplice. Solo qualche tempo fa proprio Russo aveva annunciato l'imminente apertura di una pizzeria col nome dedicato al suo progetti social "Il mio". Un'iniziativa imprenditoriale lanciata per i giovani da un giovane. Una pizzeria, un locale, a due passi da via Toledo, arteria principale di, che di fatto potrebbe dare anche un'opportunità di lavoro a diversi ragazzi del capoluogo partenopeo. Ma a quanto pare l'idea non è piaciuta ai follower che lo hanno attaccato sui social augurandogli anche la chiusura prima del tempo della pizzeria. E a questo punto è arrivato lodi Russo: "Io non ci posso credere, ...

