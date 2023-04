Una maglia, una storia … la disastrosa Lazio 1984-85 del presidente Chinaglia (Di lunedì 17 aprile 2023) La maglia della Lazio 1984-1985 La maglia di oggi è una bellissima Lazio di metà anni 80 che si aggiunge alla iconica Seleco della stagione 1982-83 già in mio possesso. Questa è invece è la maglia della stagione 1984-85, una maglia più “tradizionale” perché è tutta celeste con bordi bianchi. Le cose in comune con l’iconica “maglia bandiera”, di due stagioni prima, sono molte. Innanzitutto il produttore, la Ennerre di Nicola Raccuglia che dal 1982 al 1986 sarà il fornitore delle maglie biancocelesti. Anche lo sponsor, anche se diverso, fa parte sempre del medesimo gruppo industriale, la Zanussi: non più Seleco ma Castor, produttore di elettrodomestici da incasso. Inoltre anche questa maglia ha l’aquila stilizzata, come ... Leggi su glieroidelcalcio (Di lunedì 17 aprile 2023) Ladella-1985 Ladi oggi è una bellissimadi metà anni 80 che si aggiunge alla iconica Seleco della stagione 1982-83 già in mio possesso. Questa è invece è ladella stagione-85, unapiù “tradizionale” perché è tutta celeste con bordi bianchi. Le cose in comune con l’iconica “bandiera”, di due stagioni prima, sono molte. Innanzitutto il produttore, la Ennerre di Nicola Raccuglia che dal 1982 al 1986 sarà il fornitore delle maglie biancocelesti. Anche lo sponsor, anche se diverso, fa parte sempre del medesimo gruppo industriale, la Zanussi: non più Seleco ma Castor, produttore di elettrodomestici da incasso. Inoltre anche questaha l’aquila stilizzata, come ...

