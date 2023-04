Una frana in Valle Telesina blocca la linea ferroviaria Caserta-Foggia: disagi tra i passeggeri (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutodisagi questa mattina sulla linea ferroviaria che congiunge Roma con Lecce, proprio all’altezza della Valle Telesina tra le stazioni di Amorosi e Telese Terme. Dalle ore 9.50, sulla tratta in questione, la circolazione ferroviaria è sospesa per le avverse condizioni meteo che hanno interessato la zona e che hanno provocato danneggiamenti alla linea. È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi, anche per la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria. Seguiranno aggiornamenti L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoquesta mattina sullache congiunge Roma con Lecce, proprio all’altezza dellatra le stazioni di Amorosi e Telese Terme. Dalle ore 9.50, sulla tratta in questione, la circolazioneè sospesa per le avverse condizioni meteo che hanno interessato la zona e che hanno provocato danneggiamenti alla. È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi, anche per la riprogrammazione dell’offerta. Seguiranno aggiornamenti L'articolo proviene da Anteprima24.it.

