Una ex cantante di Amici apre 0nlyfans e spiega il perché: chi è lei (Di lunedì 17 aprile 2023) La scuola di Amici di Maria De Filippi ha visto passare davvero tantissimi giovani talenti. Moltissimi di loro, ad oggi, sono dei cantanti e dei ballerini con un enorme pubblico, alcuni persino internazionale. Ma a proposito degli allievi che sono stati nella scuola più popolare e ambita d'Italia, una ex cantante di Amici ha annunciato di aver aperto il suo profilo su Onlyfans. Una rivelazione che probabilmente davvero in pochi si sarebbero mai aspettati. Ma andiamo a vedere di chi si tratta e come mai ha deciso di aprire il social. Da Amici a Onlyfans: la scelta di una ex cantante della scuola Curiosi di scoprire di chi si tratta? Lei è Federica Carta e al talent si classificò sul podio, al terzo posto. Dopo Amici, la romana si è resa protagonista di tanti successi e bellissime ...

