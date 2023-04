Una donna alla guida di Azione-Italia Viva? L’ipotesi dopo il divorzio tra Renzi e Calenda (Di lunedì 17 aprile 2023) Mara Carfagna in pole position, seguita da Maria Stella Gelmini ed Elena Bonetti: sono questi i nomi più citati dal momento in cui ha preso forma L’ipotesi che una donna possa assumere la guida di Azione-Italia Viva dopo la rottura tra Matteo Renzi e Carlo Calenda. La proposta del passaggio della leadership di Azione-Iv a una donna è arrivata proprio da Matteo Renzi. Il senatore e direttore de Il Riformista, nonché rottamatore dell’ex alleato Carlo Calenda, si è espresso sul futuro del partito, affermando che “la verità è che i due galli nel pollaio dovrebbero fare un passo indietro”. Sono bastate queste parole a mandare in tilt il totonomi e spingere i media ad ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 17 aprile 2023) Mara Carfagna in pole position, seguita da Maria Stella Gelmini ed Elena Bonetti: sono questi i nomi più citati dal momento in cui ha preso formache unapossa assumere ladila rottura tra Matteoe Carlo. La proposta del passaggio della leadership di-Iv a unaè arrivata proprio da Matteo. Il senatore e direttore de Il Riformista, nonché rottamatore dell’ex alleato Carlo, si è espresso sul futuro del partito, affermando che “la verità è che i due galli nel pollaio dovrebbero fare un passo indietro”. Sono bastate queste parole a mandare in tilt il totonomi e spingere i media ad ...

