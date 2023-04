Un tranquillo weekend di paura e, questa volta, anche di smarrimento. Non è poco (Di lunedì 17 aprile 2023) Gli italici trasvolatori alfin tornarono, sia gli Atlantici, come avrebbe definito Gabriele D’ Annunzio, il Vate, i personaggi politici e dell’economia che sono stati impegnati “oltremare”. Precisamente, a Washington ha operato un gruppo economico politico in una tournée che ha riscosso un buon successo a scena aperta. Nel contempo la ubiqua e ardimentosa Capo del Governo, ha fatto ritorno da una due giorni nera, solo per quanto riguarda una delle denominazioni del luogo dove è stata in missione, l’ Etiopia. Giunta in sede, la stessa ha trovato una situazione articolata e esplosiva che ormai ha messo lei e la sua squadra di governo in agitazione. Analogo effetto la stessa sta avendo per la maggior parte degli italiani, già sull’orlo del baratro del disorientamento, che distorce ancor più l’organizzazione della loro routine. Procedendo con ordine, la prima legnata ( in senso figurato, ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 17 aprile 2023) Gli italici trasvolatori alfin tornarono, sia gli Atlantici, come avrebbe definito Gabriele D’ Annunzio, il Vate, i personaggi politici e dell’economia che sono stati impegnati “oltremare”. Precisamente, a Washington ha operato un gruppo economico politico in una tournée che ha riscosso un buon successo a scena aperta. Nel contempo la ubiqua e ardimentosa Capo del Governo, ha fatto ritorno da una due giorni nera, solo per quanto riguarda una delle denominazioni del luogo dove è stata in missione, l’ Etiopia. Giunta in sede, la stessa ha trovato una situazione articolata e esplosiva che ormai ha messo lei e la sua squadra di governo in agitazione. Analogo effetto la stessa sta avendo per la maggior parte degli italiani, già sull’orlo del baratro del disorientamento, che distorce ancor più l’organizzazione della loro routine. Procedendo con ordine, la prima legnata ( in senso figurato, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... im_a_pistacchio : Volevo solo rilassarmi questo weekend Minchia sono il triplo più stressato di prima, io non sopravvivo a sta setti… - kingoftheheart : @MaryAsr1 Ciao Milena, piacere di conoscerti. Ti seguo su Facebook. Proverò anche su altri social ?? Per ora non mi… - fra_boxthislap : @Megheee_ Michele è un tranquillo weekend senza F1 in cui veniamo nutriti solo dalle polemiche di Lapo sulla Sainza… - Luciano69565220 : @Carmela46021086 Si.. Grazie... ??Una forma di educazione che non tutti hanno questi tempi...??.... Ti auguro un buon weekend.. Tranquillo ?? - Dida_ti : RT @Giulicat1512: A tutti gli amici auguro una gradevole seranotte . . .sonno tranquillo e sogni d' oro . . .a domani . . .si avvicina il w… -