Un talento della Premier snobba l'Arsenal (Di lunedì 17 aprile 2023) Michael Olise snobba l'Arsenal: secondo il Daily Mail, il talento 21enne è intenzionato a restare al Crystal Palace anche la prossima... Leggi su calciomercato (Di lunedì 17 aprile 2023) Michael Olisel': secondo il Daily Mail, il21enne è intenzionato a restare al Crystal Palace anche la prossima...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... donnadimezzo : RT @mosbocco: “Nuova frontiera della longevità” e “talento dei senior”. ?? - sportli26181512 : Un talento della Premier snobba l'Arsenal: Michael Olise snobba l'Arsenal: secondo il Daily Mail, il talento 21enne… - Fram552777911 : RT @Debbbbbi: Sentirsi fare i complimenti da Samuele Barbetta per l’espressività di un’improvvisazione è come aver vinto alla lotteria per… - pao_malanchini : RT @Debbbbbi: Sentirsi fare i complimenti da Samuele Barbetta per l’espressività di un’improvvisazione è come aver vinto alla lotteria per… - _cOsibello : RT @Debbbbbi: Sentirsi fare i complimenti da Samuele Barbetta per l’espressività di un’improvvisazione è come aver vinto alla lotteria per… -