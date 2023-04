Un quartetto ha vinto la Corrida a Castellaneta

Leggi su tarantinitime

(Di lunedì 17 aprile 2023) Grandissimo successo la scorsa domenica 16 aprile nell’Auditorium “7 Febbraio 1985” diper la 3a edizione della “”, manifestazione musicale organizzata dal Gruppo A.N.S.P.I. “Don Nunzio Picaro”. Le aspettative non sono andate deluse: i sedici concorrenti in gara si sono esibiti in performances che hanno entusiasmato la platea, peraltro numerosissima, ma anche divertito tantissimo. Alla fine a spuntarla è stato ilformato da Elisabetta e Carlotta Calabrese, Gianmarco Di Fonzo e Sofia Netti con la canzone “Di sole e d’azzurro”; secondo gradino per la chitarrista Roberta Di Fonzo che ha eseguito il brano “Giochi proibiti”, terzo posto per Antonio ‘big’ Mancini con il brano “All’improvviso l’incoscienza”. La serata si è snodata tra i concorrenti in gara e varie ospitate: dalla scuola di danza ...