Un posto al sole, anticipazioni 17 aprile: Lara ostacola Ferri e Marina (Di lunedì 17 aprile 2023) Questa sera 17 aprile 2023, su Rai Tre, andrà in onda in prima visione assoluta una nuova puntata di Un posto al sole. Lo sceneggiato ambientato a Napoli, continua a tenere alta l’attenzione dei telespettatori Rai. Il nuovo appuntamento vedrà i riflettori puntati principalmente su Lara. Scopriamo qualche anticipazione in più al riguardo. Un posto al sole, anticipazioni 17 aprile Nella messa in onda di questa sera, lunedì 17 aprile 2023, i fedelissimi spettatori di Un posto al sole, vedranno l’attenzione focalizzata su Lara. Le losche manovre della ragazza intensificheranno la tensione tra Ferri e Marina. (L’articolo continua dopo la foto.) Di fronte ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 17 aprile 2023) Questa sera 172023, su Rai Tre, andrà in onda in prima visione assoluta una nuova puntata di Unal. Lo sceneggiato ambientato a Napoli, continua a tenere alta l’attenzione dei telespettatori Rai. Il nuovo appuntamento vedrà i riflettori puntati principalmente su. Scopriamo qualche anticipazione in più al riguardo. Unal17Nella messa in onda di questa sera, lunedì 172023, i fedelissimi spettatori di Unal, vedranno l’attenzione focalizzata su. Le losche manovre della ragazza intensificheranno la tensione tra. (L’articolo continua dopo la foto.) Di fronte ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : Il tramonto del Sole in un anno 'Un lavoro lungo un anno e che da tanto avevo in progetto. Dodici foto, stesso pos… - tladyinthetower : Che poi ok, facciamo finta che non si stesse facendo fotografare. Mettiamo che si fosse solo seduta, su quei binari… - infoitcultura : Un posto al sole 24-28 aprile 2023, anticipazioni - infoitcultura : Un posto al sole anticipazioni, 17 aprile 2023 - Rossonerosemper : RT @RESENZATRONO23: @diegocatalano77 @sscnapoli avete il rotto il cazzo con sto razzismo con cui vi nascondete ogni volta. siete venuti a m… -