Un posto al sole, anticipazioni 17 aprile 2023: lo sconforto di Franco

Franco Boschi vivrà un momento di grande sconforto ad Un posto al sole, come raccontano le anticipazioni di lunedì 17 aprile 2023. Il marito di Angela, di recente, ha scoperto che il garage che gestisce sta per essere messo in vendita e che, probabilmente, verrà riconvertito in un supermercato. Peppino, il proprietario, infatti, ha ricevuto un'ottima proposta di acquisto e ha deciso di vendere. Franco sarà molto abbattuto e demoralizzato di fronte alla prospettiva di ritrovarsi senza lavoro alla sua età e questa paura lo spingerà a tracciare un penoso bilancio relativo alla sua carriera professionale. Intanto, Lara Martinelli continuerà a manipolare Roberto usando il bambino che sta spacciando per figlio suo e di Ferri. La donna, infatti, si è messa ...

