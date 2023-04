Un Posto al Sole, anticipazioni (17-21 aprile 2023): Roberto e Marina più distanti (Di lunedì 17 aprile 2023) Marina anticipazioni Un Posto al Sole da lunedì 17 a venerdì 21 aprile 2023 Le manovre di Lara riescono a intensificare la tensione tra Ferri e Marina, spingendo la donna verso Arnaud. Di fronte alla concreta possibilità di perdere il lavoro, Franco è costretto a fare uno sconfortante bilancio della propria vita lavorativa. Diego e Nunzio si devono confrontare con la necessità di rilanciare il Caffè Vulcano nonostante i timori di Silvia. Rosa cova rancore nei confronti di Damiano. Viola cerca di andare avanti con la propria vita, ma un incontro imprevisto con l’ex guardia del corpo potrebbe avere delle serie conseguenze per entrambi. Nonostante Roberto imponga dei limiti a Lara e Marina eviti di dare spazio ad Arnaud nella propria ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 17 aprile 2023)Unalda lunedì 17 a venerdì 21Le manovre di Lara riescono a intensificare la tensione tra Ferri e, spingendo la donna verso Arnaud. Di fronte alla concreta possibilità di perdere il lavoro, Franco è costretto a fare uno sconfortante bilancio della propria vita lavorativa. Diego e Nunzio si devono confrontare con la necessità di rilanciare il Caffè Vulcano nonostante i timori di Silvia. Rosa cova rancore nei confronti di Damiano. Viola cerca di andare avanti con la propria vita, ma un incontro imprevisto con l’ex guardia del corpo potrebbe avere delle serie conseguenze per entrambi. Nonostanteimponga dei limiti a Lara eeviti di dare spazio ad Arnaud nella propria ...

