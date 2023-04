Un nuovo ordine mondiale per il futuro dell’umanità (Di lunedì 17 aprile 2023) Il CNR e l’ISGI hanno organizzato per il giorno 31 marzo 2023, un convegno su “Un nuovo ordine internazionale per un futuro condiviso dell’umanità”. Si è tenuto dalle ore 15:00 nell’aula convegni del CNR, in piazzale Aldo Moro 7 a Roma. Dopo i saluti di Oliviero Diliberto, presiede della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma, e di Roberto Palia, direttore del Dipartimento scienza sociali ed umane del CNR, i lavori sono proseguiti e introdotti da Fabio Marcelli, direttore ff del CNG-ISGI, su «La sfida del diritto per il futuro condiviso dell’umanità». Sono seguiti gli interventi di Jia Guide, ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese in Italia e già capo dell’Ufficio giuridico del ministero degli Affari Esteri di Pechino, su «Le proposte della Cina per la pace ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 17 aprile 2023) Il CNR e l’ISGI hanno organizzato per il giorno 31 marzo 2023, un convegno su “Uninternazionale per uncondiviso”. Si è tenuto dalle ore 15:00 nell’aula convegni del CNR, in piazzale Aldo Moro 7 a Roma. Dopo i saluti di Oliviero Diliberto, presiede della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma, e di Roberto Palia, direttore del Dipartimento scienza sociali ed umane del CNR, i lavori sono proseguiti e introdotti da Fabio Marcelli, direttore ff del CNG-ISGI, su «La sfida del diritto per ilcondiviso». Sono seguiti gli interventi di Jia Guide, ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese in Italia e già capo dell’Ufficio giuridico del ministero degli Affari Esteri di Pechino, su «Le proposte della Cina per la pace ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiegoFusaro : Siamo solo all'inizio del nuovo ordine gastronomico. - DiegoFusaro : Dopo 'La Gabbia' di Paragone (2017), ora è la volta di 'Non è L'arena'. Vi è sempre meno spazio per chiunque non si… - AngeloCiocca : Approvato il nuovo piano di assunzioni straordinarie nelle Forze dell'Ordine, che porterà all'inserimento di oltre… - profilo_nuovo_ : scarpe cosce (se ragazza) viso (letteralmente in ordine il viso fa da giù a su) - disicaterina : RT @DiegoFusaro: Siamo solo all'inizio del nuovo ordine gastronomico. -