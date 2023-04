Un nuovo messaggio truffa che si finge Poste Italiane, ecco come riconoscerlo (Di lunedì 17 aprile 2023) TecnoAndroid Attenzione al finto sms che invita a cliccare su un link pericoloso, ecco la nuova truffa che ha coinvolto Poste Italiane. Stiamo parlando di un nuovo messaggio che raggiunge tutti i possessori di conto corrente tramite sms con intestazione “PosteInfo”: in questo messaggio l’utente è invitato a cliccare sul link che non va assolutamente cliccato. Il messaggio mette il destinatario nella condizione di cliccare il link, in quanto evidenzia una certa anomalia sull’account e l’invito è quello di una normale verifica. Verifica che ovviamente non sia trasmesso da Poste Italiane e, per questo motivo, il cliente viene tratto in inganno. Accederai ad un sito molto simile a quello di ... Leggi su tecnoandroid (Di lunedì 17 aprile 2023) TecnoAndroid Attenzione al finto sms che invita a cliccare su un link pericoloso,la nuovache ha coinvolto. Stiamo parlando di unche raggiunge tutti i possessori di conto corrente tramite sms con intestazione “Info”: in questol’utente è invitato a cliccare sul link che non va assolutamente cliccato. Ilmette il destinatario nella condizione di cliccare il link, in quanto evidenzia una certa anomalia sull’account e l’invito è quello di una normale verifica. Verifica che ovviamente non sia trasmesso dae, per questo motivo, il cliente viene tratto in inganno. Accederai ad un sito molto simile a quello di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : Un nuovo messaggio truffa che si finge Poste Italiane, ecco come riconoscerlo - - tiaaas9 : RT @negolo04: Barbetta si o barbetta no?! Non lo so....L'unica cosa che so che c'è un nuovo video per le persone generose???? COSA ASPETTI? M… - Roby06909987 : RT @negolo04: Barbetta si o barbetta no?! Non lo so....L'unica cosa che so che c'è un nuovo video per le persone generose???? COSA ASPETTI? M… - blancasjournal : RT @miriamreveur: c’è un tuo messaggio nuovo intorno alle tre, dice che vorresti toccare le stelle, quando ti va puoi sempre toccare me htt… - amo_le_serietv : RT @negolo04: Barbetta si o barbetta no?! Non lo so....L'unica cosa che so che c'è un nuovo video per le persone generose???? COSA ASPETTI? M… -