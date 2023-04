Un giorno da Toro

(Di lunedì 17 aprile 2023) 1893: Nasce a Torino Oreste Bolmida, passato alla storia granata con l’appellativo di “trombettiere del Filadelfia”. Era lui che dagli spalti dava il la a Valentino Mazzola e compagni scatenando il celeberrimo quarto d’ora granata 1949: Ultima gara di campionato per Virgilio Maroso. Ilbatte il Modena per 3-1, nell’ultima partita che l’undici granata gioca sul suo magico e inviolato campo, il Filadelfia. 1979: In un terribile incidente automobilistico, che avviene nei pressi del casello autostradale di Andora, perde la vita l’ex calciatore Paolo Barison, osservatore tecnico del Torino. In auto assieme a lui l’allenatore del Torino Gigi Radice, che si salva per miracolo. Si ringraziano Franco Ossola e Andrea Stasi per il prezioso contributo Fonte articolo e foto: www.torinofc.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

