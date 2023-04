Un dirigente del Leone vuole stravolgere il mondo del calcio

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 17 aprile 2023) ARIETE Per lui: non vi rendete conto che il tagliarvi le unghie sul balcone di notte dà fastidio? Si sente tutto. Poi un conto è ogni tanto: ma tu Ariete, ogni notte usi un tronchesino che fa un rumore bestiale. Dispiace fare tale osservazione al maschio Ariete, di solito il più educato dello zodiaco. Anche perché l’altra unghia non andrebbe mai toccata. Ma ogni tanto lo fai. Per lei: la frase “pirandellianamente tuo” in una lettera d’amore può far impazzire la donna Ariete. Ella si chiederà: “Ma cosa vorrà dire?”, “è forse un addio?”, “o invece il contrario, una conferma?”. Di solito la donna Ariete dopo averci riflettuto manda all’amato un messaggio sms: “Pirla!”. Lui a seconda se è segno di Aria, Terra, Acqua o Fuoco risponde: “Sei brutta!”, “non sapevo come liberarmi della tua presenza”, “capire al volo! Sveglia!! Amo la tua amica, svegliati!!”, “parliamo domani con calma! Ma ...