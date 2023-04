Un 72enne tenta il suicidio dopo una accesa discussione in famiglia | salvato dai finanzieri

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 17 aprile 2023) I baschi verdi del Gruppo del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Pescara hannounche ha cercato di togliersi la vita gettandosi dal molo nord del Porto di Pescara. Tutto è iniziato giovedì scorso, nel pomeriggio. Durante il pattugliamento ihanno notato l’uomo in evidente stato di agitazione per aver avuto delle discussioni accese, in, per futili motivi. Scappato di casa, aveva deciso di farla finita. I militari sono intervenuti instaurando un dialogo e convincendolo a desistere. Accompagnato fuori dalla balaustra del molo, ilè stato poi raggiunto sul posto dalla moglie e il figlio, immediatamente contattati dai baschi verdi. Non si è reso necessario l’invio in ospedale e l’uomo ha fatto rientro nella sua abitazione. (ITALPRESS). L'articolo ...