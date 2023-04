Umbria, terremoto a Umbertide avvertito a Perugia: magnitudo 3.3 (Di lunedì 17 aprile 2023) Un nuovo terremoto si è verificato stamani 17 aprile poco prima delle 9 nella zona di Umbertide. Secondo una prima rilevazione dell’Istituto nazionale di geofisica ha avuto magnitudo 3.3 a una profondità di nove chilometri. La scossa è stata avvertita anche in diverse zone di Perugia. Al momento non si registrano danni. April 17, 2023 su Open Leggi anche: terremoto al largo delle Isole Eolie di magnitudo 3.5: scossa avvertita anche a Messina e Reggio Calabria terremoto in Molise di magnitudo 4.6, epicentro a Montagano (Campobasso): avvertito in Campania, Puglia, Abruzzo e Lazio terremoto Amatrice, confermate in appello le condanne per il crollo di due palazzine in cui morirono 19 ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 aprile 2023) Un nuovosi è verificato stamani 17 aprile poco prima delle 9 nella zona di. Secondo una prima rilevazione dell’Istituto nazionale di geofisica ha avuto3.3 a una profondità di nove chilometri. La scossa è stata avvertita anche in diverse zone di. Al momento non si registrano danni. April 17, 2023 su Open Leggi anche:al largo delle Isole Eolie di3.5: scossa avvertita anche a Messina e Reggio Calabriain Molise di4.6, epicentro a Montagano (Campobasso):in Campania, Puglia, Abruzzo e LazioAmatrice, confermate in appello le condanne per il crollo di due palazzine in cui morirono 19 ...

