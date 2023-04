Ultras Feyenoord saranno a Napoli, invitati dai napoletani ad aiutarli contro il Milan (Messaggero) (Di lunedì 17 aprile 2023) Gli Ultras del Feyenoord hanno già annunciato che a Roma ci andranno lo stesso, giovedì, in occasione della partita di Europa League degli olandesi contro la squadra di Mourinho. Anche se la trasferta è stata vietata. Non solo: due giorni prima passeranno anche per Napoli, dove sono stati invitati dagli Ultras partenopei per avere manforte per la partita di Champions di domani contro il Milan. A scriverlo è Il Messaggero. “Lo hanno ribadito anche nelle ultime ore. Gli Ultras del Feyenoord giovedì saranno a Roma. Lo zoccolo duro – qualche centinaia di cui circa cento rappresentano la frangia più violenta sotto la lente della Digos – sarà in arrivo già da mercoledì. Più di qualcuno, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 17 aprile 2023) Glidelhanno già annunciato che a Roma ci andranno lo stesso, giovedì, in occasione della partita di Europa League degli olandesila squadra di Mourinho. Anche se la trasferta è stata vietata. Non solo: due giorni prima passeranno anche per, dove sono statidaglipartenopei per avere manforte per la partita di Champions di domaniil. A scriverlo è Il. “Lo hanno ribadito anche nelle ultime ore. Glidelgiovedìa Roma. Lo zoccolo duro – qualche centinaia di cui circa cento rappresentano la frangia più violenta sotto la lente della Digos – sarà in arrivo già da mercoledì. Più di qualcuno, ...

