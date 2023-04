Ultime Notizie – “Uno spazio per creare soluzioni agili per le PMI” (Di lunedì 17 aprile 2023) Sace, il gruppo assicurativo-finanziario direttamente controllato dal ministero dell’Economia e delle Finanze, rinnova completamente la presenza su Milano spostando gli uffici in Via Cavallotti 14, in una vera e propria open platform di prossimità, moderna sostenibile e funzionale, che si affianca alle altre 13 sedi sul territorio italiano e 9 nel Mondo e alla piattaforma digitale mysace.it, sempre disponibile per le imprese, soprattutto Pmi. Dalle vetrine su strada alla terrazza all’ultimo piano, gli spazi potranno essere a disposizione per raccontare e incontrare il migliore Made in Italy e le aziende che Sace supporta in Italia e nel mondo. “La nostra nuova sede di Milano – sottolinea l’ad di Sace, Alessandra Ricci – non è soltanto la nostra nuova casa, ma vuole idealmente diventare la casa di tutte le imprese, soprattutto le pmi del territorio, che ascoltiamo e serviamo ogni ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 17 aprile 2023) Sace, il gruppo assicurativo-finanziario direttamente controllato dal ministero dell’Economia e delle Finanze, rinnova completamente la presenza su Milano spostando gli uffici in Via Cavallotti 14, in una vera e propria open platform di prossimità, moderna sostenibile e funzionale, che si affianca alle altre 13 sedi sul territorio italiano e 9 nel Mondo e alla piattaforma digitale mysace.it, sempre disponibile per le imprese, soprattutto Pmi. Dalle vetrine su strada alla terrazza all’ultimo piano, gli spazi potranno essere a disposizione per raccontare e incontrare il migliore Made in Italy e le aziende che Sace supporta in Italia e nel mondo. “La nostra nuova sede di Milano – sottolinea l’ad di Sace, Alessandra Ricci – non è soltanto la nostra nuova casa, ma vuole idealmente diventare la casa di tutte le imprese, soprattutto le pmi del territorio, che ascoltiamo e serviamo ogni ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La Germania, come da programma, ha chiuso le ultime tre centrali nucleari ancora in funzione: Isar 2 (sud-est), Nec… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. Lula: gli #Usa smettano di incoraggiare la #guerra e inizino a parlare di pace. ??? “L’op… - Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - Tutto_CalcioNew : Calciomercato #Torino, il #Newcastle su Perr #Schuurs: le ultime #tuttocalcionews #calcio - sportli26181512 : MN - Milan, le ultime da Milanello in vista del Napoli: Giroud in gruppo, dubbio Thiaw: E' in corso a Milanello l'a… -