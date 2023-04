Ultime Notizie – “Ue superi regole che sono ormai preistoria” (Di lunedì 17 aprile 2023) Il problema dell’immigrazione va affrontato “dall’Unione europea come problema dell’Unione, nessuno Stato da solo può affrontare un problema così epocale, ma l’Unione può farlo con un’azione coordinata e bene organizzata”. Lo ha ribadito il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro a Varsavia con l’omologo polacco, Andrzej Duda. Si tratta di una questione che la “Polonia conosce bene – ha sottolineato il capo dello Stato – non soltanto per la grande ospitalità che ha generosamente offerto a milioni di profughi ucraini – e questo è oggetto di ammirazione da parte dell’Italia – ma anche per quello che è avvenuto ai confini con la Bielorussia di introduzioni clandestine”. In Italia, ha ricordato ancora il presidente della Repubblica, si registra “la grande affluenza, in crescita, dai Paesi africani e non soltanto da quelli africani ma anche da quelli ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 17 aprile 2023) Il problema dell’immigrazione va affrontato “dall’Unione europea come problema dell’Unione, nessuno Stato da solo può affrontare un problema così epocale, ma l’Unione può farlo con un’azione coordinata e bene organizzata”. Lo ha ribadito il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro a Varsavia con l’omologo polacco, Andrzej Duda. Si tratta di una questione che la “Polonia conosce bene – ha sottolineato il capo dello Stato – non soltanto per la grande ospitalità che ha generosamente offerto a milioni di profughi ucraini – e questo è oggetto di ammirazione da parte dell’Italia – ma anche per quello che è avvenuto ai confini con la Bielorussia di introduzioni clandestine”. In Italia, ha ricordato ancora il presidente della Repubblica, si registra “la grande affluenza, in crescita, dai Paesi africani e non soltanto da quelli africani ma anche da quelli ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La Germania, come da programma, ha chiuso le ultime tre centrali nucleari ancora in funzione: Isar 2 (sud-est), Nec… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. Lula: gli #Usa smettano di incoraggiare la #guerra e inizino a parlare di pace. ??? “L’op… - Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - al35479958 : RT @Wondercri1982: AVETE ROTTO IL CAZZO. NESSUN GIORNALISTA O MEDICO CHE ABBIA IL CORAGGIO DI FARE UNA DOMANDA AI GENITORI DI QUESTE CREATU… - Tutto_CalcioNew : #Napoli, #Simeone si allena in campo: le ultime #tuttocalcionews #calcio -