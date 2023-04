Ultime Notizie – Trump e l’accusa di aggressione sessuale | processo non sarà rinviato

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 17 aprile 2023) Un giudice federale di New York non ha accolto la richiesta di Donalddi rinviare l’inizio dela suo carico pere diffamazione, confermando la data del 25 aprile. La scorsa settimana gli avvocati dell’ex presidente avevano presentato un’istanza in cui si chiedeva un rinvio di almeno un mese per permettere di “raffreddare” l’atmosfera mediatica, dopo la grande attenzione rivolta all’arresto e incriminazione del tycoon, sempre a New York, per il caso legato alla vicenda Stormy Daniels. Secondo gli avvocati diquesta atmosfera rischia di influenzare i giurati che dovranno decidere delle accuse che la giornalista Jean Carroll ha mosso all’ex presidente, affermando di essere stata violentata da lui in un camerino di un grande magazzino newyorkese a metà degli ...