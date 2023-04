Ultime Notizie – Toni Servillo, malore sul palco a Parigi (Di lunedì 17 aprile 2023) Lieve malore sul palco per Toni Servillo. Servillo, 64 anni, era in scena al Teatro dell’Odeon di Parigi con “Le voci di Dante” quando ha accusato il malore. Soccorso, l’attore, cosciente e in apparente buono stato di salute, è stato comunque prudenzialmente portato in ospedale per accertamenti e lo spettacolo è stato interrotto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 17 aprile 2023) Lievesulper, 64 anni, era in scena al Teatro dell’Odeon dicon “Le voci di Dante” quando ha accusato il. Soccorso, l’attore, cosciente e in apparente buono stato di salute, è stato comunque prudenzialmente portato in ospedale per accertamenti e lo spettacolo è stato interrotto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

