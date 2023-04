Ultime Notizie Serie A | Carnevali su Frattesi | parla il nuovo presidente AIA

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 17 aprile 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 AIA,ilIldell’AIA si è presentato dopo l’elezione. Sassuolo, l’annunciosuIl dirigente del Sassuolo si è espresso sul futuro del centrocampista. Europa League: allarme per la presenza dei tifosi del Feyenoord a Roma Gli ultras del Feyenoord hanno aggirato il divieto di trasferta a Roma con l’aiuto della curva del Napoli. Inter, pronto il ricorso per la squalifica di Lukaku I nerazzurri sono pronti al ricorso per togliere la squalifica a Lukaku in Coppa Italia. Juve, la lettera di Jogn Elkann agli azionisti di Exor Il numero ...