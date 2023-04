Ultime Notizie – “Scienza smentisce Frigerio, falsa memoria su Olindo” (Di lunedì 17 aprile 2023) Mario Frigerio, il cui racconto prima e la testimonianza in aula poi hanno avuto un ruolo importante nella condanna in via definita all’ergastolo di Olindo Romano e Rosa Bazzi per la strage di Erba, non sarebbe stato idoneo a rendere testimonianza. “Dai nuovi dati clinici oggi disponibili sappiamo che ha reso le sue dichiarazioni dopo l’insorgenza di importanti cerebrolesioni” in particolare “causate dall’intossicazione da monossido di carbonio”. Lo sostengono i 12 professori universitari – esperti di rilievo a livello internazionale nei settori della psicologia, psichiatria e neurologia – a cui si è rivolta la difesa della coppia e le cui conclusioni, raccolte in due corpose consulenze di quasi mille pagine e visionate dall’Adnkronos, sono condivise dal sostituto procuratore di Milano Cuno Tarfusser che ha avanzato richiesta di revisione, ora al ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 17 aprile 2023) Mario, il cui racconto prima e la testimonianza in aula poi hanno avuto un ruolo importante nella condanna in via definita all’ergastolo diRomano e Rosa Bazzi per la strage di Erba, non sarebbe stato idoneo a rendere testimonianza. “Dai nuovi dati clinici oggi disponibili sappiamo che ha reso le sue dichiarazioni dopo l’insorgenza di importanti cerebrolesioni” in particolare “causate dall’intossicazione da monossido di carbonio”. Lo sostengono i 12 professori universitari – esperti di rilievo a livello internazionale nei settori della psicologia, psichiatria e neurologia – a cui si è rivolta la difesa della coppia e le cui conclusioni, raccolte in due corpose consulenze di quasi mille pagine e visionate dall’Adnkronos, sono condivise dal sostituto procuratore di Milano Cuno Tarfusser che ha avanzato richiesta di revisione, ora al ...

