Ultime Notizie – Salone Mobile, continua a dare frutti la partnership Kartell-illycaffè (Di lunedì 17 aprile 2023) Prosegue la collaborazione fra Kartell e illycaffè nel segno dell’economia circolare che, in occasione del Salone del Mobile 2023, si amplia con la poltroncina Eleganza Missoni, nelle versioni ELA e NIA, disegnata da Philippe Starck. La novità di quest’anno è la struttura della seduta, realizzata con il sistema di riciclo delle capsule Iperespresso, nelle varianti di colore terracotta e nero. Dopo la sedia Re-Chair, creata da Antonio Citterio per Kartell e nata come oggetto di sperimentazione delle capacità espressive del riciclo, nonché la prima ambassador del progetto che ha permesso di trasformare le capsule di caffè di scarto in un prodotto di design, l’innovazione di Eleganza Missoni si basa sulla lavorazione già implementata per Re-Chair, aprendo la strada a nuove applicazioni, cromie e ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 17 aprile 2023) Prosegue la collaborazione franel segno dell’economia circolare che, in occasione deldel2023, si amplia con la poltroncina Eleganza Missoni, nelle versioni ELA e NIA, disegnata da Philippe Starck. La novità di quest’anno è la struttura della seduta, realizzata con il sistema di riciclo delle capsule Iperespresso, nelle varianti di colore terracotta e nero. Dopo la sedia Re-Chair, creata da Antonio Citterio pere nata come oggetto di sperimentazione delle capacità espressive del riciclo, nonché la prima ambassador del progetto che ha permesso di trasformare le capsule di caffè di scarto in un prodotto di design, l’innovazione di Eleganza Missoni si basa sulla lavorazione già implementata per Re-Chair, aprendo la strada a nuove applicazioni, cromie e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La Germania, come da programma, ha chiuso le ultime tre centrali nucleari ancora in funzione: Isar 2 (sud-est), Nec… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. Lula: gli #Usa smettano di incoraggiare la #guerra e inizino a parlare di pace. ??? “L’op… - Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - QdSit : Banconote da 500 euro non più in circolazione, cosa succede? Facciamo chiarezza - TuttoASRoma : ROMA-FEYENOORD Giannini (Capo della Polizia): “Massima attenzione per la partita” -