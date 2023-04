Ultime Notizie – “Russia vuole che guerra finisca il prima possibile”

(Di lunedì 17 aprile 2023) Lache lain Ucraina “il”. A dirlo è il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, durante la sua visita ufficiale in Brasile. “È chiaro che siamo interessati a porre fine al conflitto ucraino il”, ha spiegato Lavrov in una conferenza stampa dopo l’incontro con il suo omologo brasiliano, Mauro Vieira. “Abbiamo già spiegato dettagliatamente in molte occasioni le ragioni di quanto sta accadendo, gli obiettivi che perseguiamo in tal senso”, ha aggiunto Lavrov, secondo i media russi. Lavrov è arrivato a Brasilia questo lunedì,tappa di un tour che lo porterà anche in Venezuela, Nicaragua e Cuba, da dove ripartirà per lail 21 aprile. Intanto il ...

