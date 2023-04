Ultime Notizie – Russia annuncia esercitazioni intorno a isole Curili: Tokyo protesta (Di lunedì 17 aprile 2023) Le autorità giapponesi hanno presentato una nota di protesta al governo russo contro le esercitazioni militari organizzate da Mosca, a partire da domani, nell’area intorno alle isole Curili, definite dai giapponesi “Territori del nord” e oggetto di una contesa storica tra le due nazioni. Tokyo ha comunicato che la nota di protesta è stata consegnata dopo che le autorità russe hanno notificato ufficialmente alla guardia costiera nipponica lo svolgimento delle esercitazioni tra il 18 e il 22 aprile nella zona meridionale delle isole, come riferiscono i media giapponesi. Non è la prima volta che il Giappone chiede alla Russia di non effettuare esercitazioni militari nella zona delle ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 17 aprile 2023) Le autorità giapponesi hanno presentato una nota dial governo russo contro lemilitari organizzate da Mosca, a partire da domani, nell’areaalle, definite dai giapponesi “Territori del nord” e oggetto di una contesa storica tra le due nazioni.ha comunicato che la nota diè stata consegnata dopo che le autorità russe hanno notificato ufficialmente alla guardia costiera nipponica lo svolgimento delletra il 18 e il 22 aprile nella zona meridionale delle, come riferiscono i media giapponesi. Non è la prima volta che il Giappone chiede alladi non effettuaremilitari nella zona delle ...

