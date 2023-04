Ultime Notizie Roma del 17-04-2023 ore 19:10 (Di lunedì 17 aprile 2023) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione nel studio Giuliano Ferrigno torniamo sulle concessioni balneari in apertura pressing dell’UE sull’Italia per commissioni vuole che Roma ti allinei con la Direttiva Europea locazione deve essere risolto urgentemente fanno sapere fonti di Trento che brucia le pronta inviare il mercoledì Un parere motivato con la richiesta all’Italia di conformarsi entro due mesi la premier Giorgia Meloni sei impegnata a presentare a Bruxelles proposto è molto rapidamente riferiscono alle fonti giovedì attesa una nuova sentenza della Corte di Giustizia chi viene sottolineato potrebbe avere conseguenze dovrà essere pienamente presa in considerazione questa mattina sul tema intervenuto il Ministro delle Infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini non andrà ad un incontro del Mare ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 17 aprile 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione nel studio Giuliano Ferrigno torniamo sulle concessioni balneari in apertura pressing dell’UE sull’Italia per commissioni vuole cheti allinei con la Direttiva Europea locazione deve essere risolto urgentemente fanno sapere fonti di Trento che brucia le pronta inviare il mercoledì Un parere motivato con la richiesta all’Italia di conformarsi entro due mesi la premier Giorgia Meloni sei impegnata a presentare a Bruxelles proposto è molto rapidamente riferiscono alle fonti giovedì attesa una nuova sentenza della Corte di Giustizia chi viene sottolineato potrebbe avere conseguenze dovrà essere pienamente presa in considerazione questa mattina sul tema intervenuto il Ministro delle Infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini non andrà ad un incontro del Mare ...

