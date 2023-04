Ultime Notizie – “Pensare a riciclo materiale significa pensare a fine vita prodotto” (Di lunedì 17 aprile 2023) “La collaborazione con illycaffè e Kartell parte proprio dal concetto di sostenibilità. Da anni, in quest’ottica, affrontiamo il tema del riciclo del materiale, un ragionamento che deve per forza partire dal pensare al fine vita del prodotto. Questo è uno dei grandi temi nel mondo della produzione, della moda e del design”. Così, Antonio Citterio, architetto e designer, a margine della giornata di inaugurazione dell’installazione realizzata all’interno del flagship store illy di via Montenapoleone e organizzata in occasione della Milano Design Week 2023. L’allestimento dello store accoglie dal 17 al 23 aprile il frutto della collaborazione tra illycaffè e Kartell: la collezione di sedute Re-Chair, creata riciclando le capsule illy dall’architetto e designer Antonio ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 17 aprile 2023) “La collaborazione con illycaffè e Kartell parte proprio dal concetto di sostenibilità. Da anni, in quest’ottica, affrontiamo il tema deldel, un ragionamento che deve per forza partire dalaldel. Questo è uno dei grandi temi nel mondo della produzione, della moda e del design”. Così, Antonio Citterio, architetto e designer, a margine della giornata di inaugurazione dell’installazione realizzata all’interno del flagship store illy di via Montenapoleone e organizzata in occasione della Milano Design Week 2023. L’allestimento dello store accoglie dal 17 al 23 aprile il frutto della collaborazione tra illycaffè e Kartell: la collezione di sedute Re-Chair, creata riciclando le capsule illy dall’architetto e designer Antonio ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La Germania, come da programma, ha chiuso le ultime tre centrali nucleari ancora in funzione: Isar 2 (sud-est), Nec… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. Lula: gli #Usa smettano di incoraggiare la #guerra e inizino a parlare di pace. ??? “L’op… - Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - VesuvioLive : “Napoletano? E famme ‘na pizza”: la commedia di Salemme in diretta sulla Rai - CorriereCitta : ”Suo figlio ha fatto un incidente”: raggirano un’anziana e le tolgono tutto, oltre 5.000 euro tra monili e orologi -