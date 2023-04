Ultime Notizie – Napoli-Milan, Spalletti: "Osimhen sta benissimo" (Di lunedì 17 aprile 2023) (Adnkronos) – “Osimhen sta benissimo, ha svolto tutto l’allenamento, è pronto”. Lo dice l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia del quarto di finale di Champions League contro il Milan. “Sabato contro il Verona ha giocato 20 minuti in cui ci ha fatto vedere che è guarito. Lui ha la stima di tutti i compagni che lo adorano: anche se a volte gli randelli la palla addosso, lui te la restituisce sistemata e pulita”. “Sarò felice solo se riusciremo a passare il turno, qualsiasi altro risultato sarà una magra consolazione”, afferma in conferenza stampa. “Siamo partiti con una idea di calcio, quindi dobbiamo trovare degli accorgimenti per quello che può succedere in partita come fermare le loro ripartenze. Loro hanno scocca, motore, tecnica, la cura nei dettagli e ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 17 aprile 2023) (Adnkronos) – “sta, ha svolto tutto l’allenamento, è pronto”. Lo dice l’allenatore delLuciano, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia del quarto di finale di Champions League contro il. “Sabato contro il Verona ha giocato 20 minuti in cui ci ha fatto vedere che è guarito. Lui ha la stima di tutti i compagni che lo adorano: anche se a volte gli randelli la palla addosso, lui te la restituisce sistemata e pulita”. “Sarò felice solo se riusciremo a passare il turno, qualsiasi altro risultato sarà una magra consolazione”, afferma in conferenza stampa. “Siamo partiti con una idea di calcio, quindi dobbiamo trovare degli accorgimenti per quello che può succedere in partita come fermare le loro ripartenze. Loro hanno scocca, motore, tecnica, la cura nei dettagli e ...

