Ultime Notizie – "Meloni sfida profeti di sventura e sorprende i critici" (Di lunedì 17 aprile 2023) Giorgia Meloni "ha sfidato i profeti di sventura, soprattutto oltre i confini italiani". E ora, "se riesce a cavalcare le onde insidiose della politica di coalizione italiana e a gestire un'economia che è stagnante da circa 20 anni, il suo successo potrebbe essere un modello per altri esponenti di destra in Europa". Così il Washington Post parla della "prima donna primo ministro italiana e leader più di destra dalla seconda guerra mondiale", ossia "il primo politico che in oltre dieci anni è riuscito a diventare premier vincendo un'elezione piuttosto che attraverso manovre di coalizione". Un successo, prosegue il giornale, ottenuto "nonostante gli odiosi antenati del suo partito, i suoi sforzi per bandire le influenze straniere nella lingua, nel cibo e nella cultura per riaffermare l'identità italiana e i suoi temi ...

