Ultime Notizie – “La Germania ha mantenuto l’impegno nonostante la congiuntura”

(Di lunedì 17 aprile 2023) Il Paese locomotiva europea chiude con il nucleare e “con questo passo lahaun impegno preso con i suoi cittadini,lageopolitica ed energetica al momento non così favorevole”. E’ il fisico nucleare del Cnr, Valerio Rossi Albertini, a rilevarlo conversando con l’Adnkronos sulla chiusura indelletre centrali nucleari, sugli scenari energetici europei e su un possibile ritorno del nostro Paese all’energia atomica. Rossi Albertini osserva che se l’Italia volesse fare “un passo diverso e tornare a produrre energia dal nucleare” non sarebbe una strada in discesa perché “correremmo il rischio di investire molto tempo”, probabilmente “anche 10 anni”. “Per l’Italia – spiegav- tornare sulla strada del nucleare ci sarebbero tempi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La Germania, come da programma, ha chiuso le ultime tre centrali nucleari ancora in funzione: Isar 2 (sud-est), Nec… - Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. Lula: gli #Usa smettano di incoraggiare la #guerra e inizino a parlare di pace. ??? “L’op… - RedazioneDedalo : Enna - Premio 'Umberto Domina' del Rotary Club: a giugno i vincitori - CorriereCitta : Roma, a fuoco la sede del VII Municipio: fiamme dalle finestre (FOTO E VIDEO) -

... ingresso gratuito su registrazione " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori ...... ingresso gratuito su registrazione " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori ...Il Dow Jones e' reduce dal quarto rialzo settimanale consecutivo (+1,2%); per lo S&P 500 (+0,8%) e il Nasdaq (+0,3%), quarto rialzo nellecinque settimane. Sull'azionario, il titolo di ...

Udine, ribaltone alle elezioni: vince De Toni. Schlein: «Bellissima vittoria» | I risultati del ballottaggio... Corriere della Sera

I centenari in Italia sono una popolazione in aumento, a dirlo è l’ISTAT, ma nella nostra Nazione non mancano gli ultracentenari, cioè quelle persone che hanno superato abbondantemente i 100 anni di ...La conduttrice Federica Panicucci, solida da anni al timone di “Mattino 5”, in cui si avvicenda a Francesco Vecchi, rappresenta un punto di riferimento per i vertici del Biscione e, nelle ultime ...