Ultime Notizie – “Italiani rinunciano ai piaceri per proteggere la loro casa”

"Italiani rinunciano ai piaceri per proteggere la loro casa" (Di lunedì 17 aprile 2023) "Gli Italiani sentono la necessità di proteggere la casa perché rappresenta un investimento rilevante. Una quota significativa di persone dichiara di essere pronta a rinunciare ad un piacere per una polizza assicurativa": Lo ha sottolineato l'Amministratore Delegato e Dg di Groupama Assicurazioni, Pierre Cordier, lanciando la terza edizione dell'Osservatorio "Change Lab, Italia 2030" . "Per rispondere a questa novità Groupama propone diversi moduli per poter scegliere come proteggere la propria abitazione", spiega. Una nuova polizza per la casa che si può comporre a piacimento e che va "dalle coperture tradizionali come incendio e furto, fino agli animali domestici che oggi sono parte della nostra vita quotidiana". "L'osservatorio Groupama 'Change Lab, Italia 2030' è un'indagine annuale che ...

