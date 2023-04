Ultime Notizie – Inflazione rallenta a marzo, Istat rivede stima al 7,6% su anno (Di lunedì 17 aprile 2023) L’Istat rivede leggermente al ribasso il dato finale sull’Inflazione di marzo: rispetto alla stima preliminare di una crescita del 7,7%, il dato definitivo fissa su base annua l’aumento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, al 7,6% (da +9,1% a febbraio) con una diminuzione dello 0,4% su base mensile. Leggero rallentamento della crescita del cosiddetto ‘carrello della spesa’. Infatti i dati definiti diffusi dall’Istat mostrano che i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona registrano una lieve decelerazione in termini tendenziali (da +12,7% a +12,6%), mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto mostrano una più cospicua frenata (da +9,0% a +7,6%). ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 17 aprile 2023) L’leggermente al ribasso il dato finale sull’di: rispetto allapreliminare di una crescita del 7,7%, il dato definitivo fissa su base annua l’aumento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, al 7,6% (da +9,1% a febbraio) con una diminuzione dello 0,4% su base mensile. Leggeromento della crescita del cosiddetto ‘carrello della spesa’. Infatti i dati definiti diffusi dall’mostrano che i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona registrano una lieve decelerazione in termini tendenziali (da +12,7% a +12,6%), mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto mostrano una più cospicua frenata (da +9,0% a +7,6%). ...

