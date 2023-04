Ultime Notizie – Inaugurata a Milano ‘Metropolis’, l’installazione immersiva di Fabio Novembre per Iqos (Di lunedì 17 aprile 2023) Visioni innovative e riflessioni su un futuro sostenibile: sono queste le chiavi di lettura della città del futuro secondo Iqos e Novembre Studio, presentata oggi attraverso l’installazione “Metropolis” che da domani, fino al 23 aprile, sarà aperta al pubblico all’interno dello spazio Iqos in Tortona Rocks, Opificio 31. Presenza stabile e tra le più attese, anche quest’anno Iqos partecipa alla Milano Design Week, con un progetto firmato Fabio Novembre, architetto e designer italiano noto per aver ideato spazi e oggetti di sorprendente forza espressiva per le più importanti realtà internazionali, passando dal design alla moda, dall’arte all’architettura. ”Oggi oltre 17 milioni di adulti nel mondo sono passati ad Iqos, i numeri ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 17 aprile 2023) Visioni innovative e riflessioni su un futuro sostenibile: sono queste le chiavi di lettura della città del futuro secondoStudio, presentata oggi attraverso“Metropolis” che da domani, fino al 23 aprile, sarà aperta al pubblico all’interno dello spazioin Tortona Rocks, Opificio 31. Presenza stabile e tra le più attese, anche quest’annopartecipa allaDesign Week, con un progetto firmato, architetto e designer italiano noto per aver ideato spazi e oggetti di sorprendente forza espressiva per le più importanti realtà internazionali, passando dal design alla moda, dall’arte all’architettura. ”Oggi oltre 17 milioni di adulti nel mondo sono passati ad, i numeri ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La Germania, come da programma, ha chiuso le ultime tre centrali nucleari ancora in funzione: Isar 2 (sud-est), Nec… - Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. Lula: gli #Usa smettano di incoraggiare la #guerra e inizino a parlare di pace. ??? “L’op… - VesuvioLive : Spettacolo nel cielo, c’è la rarissima eclissi solare ibrida: come e quando vederla - meteoredit : Cosa si muove in quota? Dai modelli meteo di temperatura a 500 hPa, si iniziano a delineare alcune possibilità per… -