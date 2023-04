Ultime Notizie – i segreti della controffensiva nelle carte Usa (Di lunedì 17 aprile 2023) Il 30 aprile 2023 è una data da tenere a mente per la controffensiva dell’Ucraina nella guerra con la Russia. E’ un elemento contenuto nei documenti riservati del Pentagono diffusi online. Circa 50 file sono stati visionati da Newsweek, che ha analizzato il contenuto dei documenti. Tra le informazioni presenti, spiccano quelle alla controffensiva di primavera che le forze armate ucraine dovrebbero lanciare per riconquistare i territori sottratti dalla Russia in oltre un anno di guerra. “Questo documento – scrive Newsweek – mostra una ripartizione dettagliata delle attrezzature promesse all’Ucraina”. Il programma delle consegne si articola tra gennaio e aprile 2023 ed è abbinato alle informazioni sull’addestramento di reparti ucraini. Il documento indica anche che il training da parte degli Stati Uniti e degli alleati si svolge al di fuori ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 17 aprile 2023) Il 30 aprile 2023 è una data da tenere a mente per ladell’Ucraina nella guerra con la Russia. E’ un elemento contenuto nei documenti riservati del Pentagono diffusi online. Circa 50 file sono stati visionati da Newsweek, che ha analizzato il contenuto dei documenti. Tra le informazioni presenti, spiccano quelle alladi primavera che le forze armate ucraine dovrebbero lanciare per riconquistare i territori sottratti dalla Russia in oltre un anno di guerra. “Questo documento – scrive Newsweek – mostra una ripartizione dettagliata delle attrezzature promesse all’Ucraina”. Il programma delle consegne si articola tra gennaio e aprile 2023 ed è abbinato alle informazioni sull’addestramento di reparti ucraini. Il documento indica anche che il training da parte degli Stati Uniti e degli alleati si svolge al di fuori ...

