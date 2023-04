Ultime Notizie – Haier partner di Roland Garros, Nitto Atp Finals e altri grandi eventi europei (Di lunedì 17 aprile 2023) Haier, brand numero uno a livello mondiale nei grandi elettrodomestici, entra nel mondo del tennis professionistico come partner Ufficiale di alcuni dei più importanti tornei di tennis.L’accordo di sponsorship tra Haier, Atp Tour e la Federazione Francese di Tennis comprende il torneo del Grande Slam Roland Garros, le Nitto Atp Finals, due tornei Atp Masters 1000 (Internazionali BNL d’Italia e Rolex Paris Masters) e tre tornei Atp 500 (Barcelona Open Banc Sabadell, Cinch Championship e Hamburg European Open) nel 2023. Si tratta, informa una nota, di un’altra partnership strategica per Haier nell’ambito della strategia di espansione globale del brand e nel settore dello sport, un passo importante nel percorso ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 17 aprile 2023), brand numero uno a livello mondiale neielettrodomestici, entra nel mondo del tennis professionistico comeUfficiale di alcuni dei più importanti tornei di tennis.L’accordo di sponsorship tra, Atp Tour e la Federazione Francese di Tennis comprende il torneo del Grande Slam, leAtp, due tornei Atp Masters 1000 (Internazionali BNL d’Italia e Rolex Paris Masters) e tre tornei Atp 500 (Barcelona Open Banc Sabadell, Cinch Championship e Hamburg European Open) nel 2023. Si tratta, informa una nota, di un’altraship strategica pernell’ambito della strategia di espansione globale del brand e nel settore dello sport, un passo importante nel percorso ...

