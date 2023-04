Ultime Notizie – Gb, premier Sunak sotto inchiesta per sospetto conflitto di interessi (Di lunedì 17 aprile 2023) Il primo ministro britannico, Rishi Sunak, è finito sotto indagine per presunto conflitto d’interessi da parte dell’organo di controllo degli standard del Parlamento. Lo riporta il Guardian, precisando che l’inchiesta del Commissario parlamentare per gli standard, Daniel Greenberg, è stata aperta il 13 aprile e cita il paragrafo 6 del codice di condotta dei parlamentari in cui si afferma che i deputati “devono essere sempre sinceri e chiari nel dichiarare qualsiasi interesse rilevante in qualsiasi procedimento della Camera o delle sue commissioni, e in qualsiasi comunicazione con ministri, deputati, funzionari pubblici o titolari di cariche pubbliche”. Una fonte di Downing Street ha precisato che l’indagine si riferisce alle quote che la moglie del primo ministro, Akshata Murthy, possiede di una ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 17 aprile 2023) Il primo ministro britannico, Rishi, è finitoindagine per presuntod’da parte dell’organo di controllo degli standard del Parlamento. Lo riporta il Guardian, precisando che l’del Commissario parlamentare per gli standard, Daniel Greenberg, è stata aperta il 13 aprile e cita il paragrafo 6 del codice di condotta dei parlamentari in cui si afferma che i deputati “devono essere sempre sinceri e chiari nel dichiarare qualsiasi interesse rilevante in qualsiasi procedimento della Camera o delle sue commissioni, e in qualsiasi comunicazione con ministri, deputati, funzionari pubblici o titolari di cariche pubbliche”. Una fonte di Downing Street ha precisato che l’indagine si riferisce alle quote che la moglie del primo ministro, Akshata Murthy, possiede di una ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La Germania, come da programma, ha chiuso le ultime tre centrali nucleari ancora in funzione: Isar 2 (sud-est), Nec… - Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. Lula: gli #Usa smettano di incoraggiare la #guerra e inizino a parlare di pace. ??? “L’op… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@acmilan, inizia la rivoluzione: giorni di attesa per un'importante novità - #ACMilan #Milan #SempreMilan https://t.co… - PolkadotArena : 11/ Per essere sempre aggiornato con le ultime notizie dell'ecosistema di #Polkadot Segui @PolkadotArena Like ??e… -