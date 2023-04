Ultime Notizie – Fiorentina-Atalanta 1-1, reti di Maehle e Cabral (Di lunedì 17 aprile 2023) Finisce 1-1 Fiorentina-Atalanta, posticipo della 30esima giornata di Serie A. Al Franchi è l’Atalanta ad andare per prima a rete con Maehle. Nella ripresa la Fiorentina pareggia con un calcio di rigore trasformato da Cabral. L’Atalanta sale a 49, la Fiorentina va a 42. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 17 aprile 2023) Finisce 1-1, posticipo della 30esima giornata di Serie A. Al Franchi è l’ad andare per prima a rete con. Nella ripresa lapareggia con un calcio di rigore trasformato da. L’sale a 49, lava a 42. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

