Ultime Notizie – E’ morto Cesare Fumagalli | storico segretario generale di Confartigianato

(Di lunedì 17 aprile 2023) E’ieri, classe ’53. E’ stato unodiImprese dal 2005 al 2020. Nato nel 1953 in provincia di Lecco, laureato in sociologia, sposato e padre di due figli,ha trascorso 30 anni nell’ambito del Sistema. Dopo aver lavorato alla Presidenza della Regione Lombardia, per 20 anni è stato Direttore diLecco e successivamenteRegionale diLombardia.ha lavorato anche per la presidenza della Regione Lombardia ed è stato membro del Board di SmeUnited a Bruxelles oltre che componente del CdA di Unicredit Banca e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La Germania, come da programma, ha chiuso le ultime tre centrali nucleari ancora in funzione: Isar 2 (sud-est), Nec… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. Lula: gli #Usa smettano di incoraggiare la #guerra e inizino a parlare di pace. ??? “L’op… - Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - ragazzitahrir : RT @radio3mondo: Ci spostiamo a #Kyiv con @ragazzitahrir che ci dà le ultime notizie e ci racconta la storia dei bambini rubati che potete… - SilviaPrato1 : RT @FiliFuli: Ultime notizie Le verità nascoste Ecco a lei ministro ?@andreaabodi? se le ascolti con calma… sempre se fosse così interessat… -

TEMI: luca tisifvgudine omicicio luca tisi omicidio luca tisi omicidio senzatetto omicidio udineL'omicidio di Luca Tisi: trovata la possibile arma del delitto, ...Fiorentina - Atalanta: lesulle formazioni Rotazioni sempre molto ampie per la Fiorentina in vista dell'imminente gara di ritorno con il Lech Poznan di giovedì prossimo. Rivedremo il 4 ...I carabinieri della tenenza di Arzano sono intervenuti in via Colombo allertati dal 112 per una segnalazione di colpi d'arma da fuoco. Da una prima sommaria ricostruzione, ancora da verificare, pare ...

Guerra Ucraina Russia. Londra a Kiev: "Ci vorrà un decennio per sminare il Paese". LIVE Sky Tg24

Dopo le tre stagioni distribuite da Netflix, Jessica Jones di Krysten Ritter potrebbe tornare nell'attuale universo Marvel grazie a Secret Invasion(Teleborsa) - Gli hedge fund hanno scoperto il mercato delle criptovalute e, più in generale, degli asset digitali, tanto che gli asset in gestione sono cresciuti rapidamente negli ultimi tre anni, in ...