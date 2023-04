Ultime Notizie – Disastro aereo Rio-Parigi del 2009 | assolte Air France e Airbus

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 17 aprile 2023) Un tribunale dioggi ha assolto la compagnia aerea Aire la societàdall’accusa di omicidio colposo nel processo per ildel volo Rio-, precipitato nelnell’Atlantico con a bordo 228 persone. Nella sentenza si afferma che, per quanto siano state commesse delle negligenze, non è stato dimostrato “un nesso causale certo” con l’incidente. La decisione è stata definita “incomprensibile ” da David Koubbi, avvocato delle famiglie di alcuni dei passeggeri. “Le famiglie che rappresento sono devastate”, ha aggiunto, sottolineando comunque che se le due compagnie sono statedal punto di vista penale, il tribunale ha accolto invece le istanze della causa civile, riconoscendo sia Air...