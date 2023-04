Ultime Notizie – Decreto migranti, continua maratona in commissione Senato (Di lunedì 17 aprile 2023) Prosegue in commissione Affari costituzionali, in Senato, il voto di emendamenti e sub-emendamenti al dl migranti, su cui è in corso l’ostruzionismo delle opposizioni, del Pd, M5S, Iv e Avs. La commissione, come conferma il presidente Alberto Balboni, andrà avanti anche nella fascia serale e poi si riunirà di nuovo domattina. Come appare scontato il testo arriverà in Aula alle 16 di domani senza mandato al relatore, per cui la maggioranza dovrà ripresentare gli emendamenti. Il Decreto migranti va convertito in legge entro il 9 maggio, dopo il passaggio ancora mancante a Montecitorio. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 17 aprile 2023) Prosegue inAffari costituzionali, in, il voto di emendamenti e sub-emendamenti al dl, su cui è in corso l’ostruzionismo delle opposizioni, del Pd, M5S, Iv e Avs. La, come conferma il presidente Alberto Balboni, andrà avanti anche nella fascia serale e poi si riunirà di nuovo domattina. Come appare scontato il testo arriverà in Aula alle 16 di domani senza mandato al relatore, per cui la maggioranza dovrà ripresentare gli emendamenti. Ilva convertito in legge entro il 9 maggio, dopo il passaggio ancora mancante a Montecitorio. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

