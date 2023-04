Ultime Notizie – cosa succede con le spiagge (Di lunedì 17 aprile 2023) Una soluzione pro concorrenza, che sia in grado di chiudere una vicenda che si trascina da decenni. La Ue insiste perché il governo italiano riveda, e in fretta, la sua posizione sulle concessioni balneari. La proroga al 2024 dello status quo è già stata bocciata dal Consiglio di Stato e Bruxelles è pronta a inviare, già nelle prossime quarantotto ore, un parere motivato con la richiesta all’Italia di adeguarsi entro due mesi alle regole imposte dalla direttiva Bolkestein. Il passo successivo sarebbe il deferimento alla Corte di Giustizia Ue, con tutte le conseguenze legate. Le posizioni sono piuttosto chiare, e difficilmente conciliabili. La Commissione Ue ritiene che tutte le concessioni debbano andare a gara, rompendo un regime di sostanziale monopolio da parte di chi ha già in mano gli spazi sulle spiagge, che sono patrimonio del Demanio. Il governo, spinto dalle ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 17 aprile 2023) Una soluzione pro concorrenza, che sia in grado di chiudere una vicenda che si trascina da decenni. La Ue insiste perché il governo italiano riveda, e in fretta, la sua posizione sulle concessioni balneari. La proroga al 2024 dello status quo è già stata bocciata dal Consiglio di Stato e Bruxelles è pronta a inviare, già nelle prossime quarantotto ore, un parere motivato con la richiesta all’Italia di adeguarsi entro due mesi alle regole imposte dalla direttiva Bolkestein. Il passo successivo sarebbe il deferimento alla Corte di Giustizia Ue, con tutte le conseguenze legate. Le posizioni sono piuttosto chiare, e difficilmente conciliabili. La Commissione Ue ritiene che tutte le concessioni debbano andare a gara, rompendo un regime di sostanziale monopolio da parte di chi ha già in mano gli spazi sulle, che sono patrimonio del Demanio. Il governo, spinto dalle ...

