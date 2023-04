Ultime Notizie – Catania, Gdf sequestra 2 tonnellate di cocaina in mare: valgono 400 milioni (Di lunedì 17 aprile 2023) Circa due tonnellate di cocaina per un valore di oltre 400 milioni di euro sono state sequestrate dalla Guardia di finanza di Catania e Messina. La droga è stata ritrovata in mare a largo delle coste orientali della Sicilia. Le unità aeronavali delle Fiamme gialle hanno individuato numerosi colli galleggianti, scortati da un dispositivo luminoso di segnalazione e tenuti insieme da reti che ne evitavano la dispersione. “Da un sommario ed esterno esame è stato possibile riscontrare la particolare cura dell’imballaggio, verosimilmente diretto a evitare infiltrazioni di acqua in modo da preservarne il contenuto e, al contempo, scongiurare il pericolo di inabissamento”, spiegano gli investigatori. Le modalità di confezionamento e la presenza di un dispositivo luminoso per consentirne il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 17 aprile 2023) Circa duediper un valore di oltre 400di euro sono statete dalla Guardia di finanza die Messina. La droga è stata ritrovata ina largo delle coste orientali della Sicilia. Le unità aeronavali delle Fiamme gialle hanno individuato numerosi colli galleggianti, scortati da un dispositivo luminoso di segnalazione e tenuti insieme da reti che ne evitavano la dispersione. “Da un sommario ed esterno esame è stato possibile riscontrare la particolare cura dell’imballaggio, verosimilmente diretto a evitare infiltrazioni di acqua in modo da preservarne il contenuto e, al contempo, scongiurare il pericolo di inabissamento”, spiegano gli investigatori. Le modalità di confezionamento e la presenza di un dispositivo luminoso per consentirne il ...

