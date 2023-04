Ultime Notizie – Cassano stronca Allegri: “Juve vergognosa” (Di lunedì 17 aprile 2023) “La Juve? Una vergogna”. Antonio Cassano non usa mezzi termini per bocciare la Juventus di Massimiliano Allegri, sconfitta ieri 1-0 sul campo del Sassuolo. “Per la Juve, gli aggettivi sono finiti. E’ una vergogna, mi dispiace per la gente Juventina. Ieri si è superato il limite, la Juve ha preso una rumba clamorosa: poteva perdere 5-0 sul campo del Sassuolo. Senza idee, senza ritmo, senza qualità, senza personalità, Nulla. Non capisco come faccia la Juve a dare 10 milioni di euro ad Allegri e non capisco come faccia Allegri a continuare con queste partite qui, una roba vergognosa. Mi dispiace per i tifosi Juventini, spero possano cambiarlo”, dice, su Instagram, riferendosi al tecnico ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 17 aprile 2023) “La? Una vergogna”. Antonionon usa mezzi termini per bocciare lantus di Massimiliano, sconfitta ieri 1-0 sul campo del Sassuolo. “Per la, gli aggettivi sono finiti. E’ una vergogna, mi dispiace per la gententina. Ieri si è superato il limite, laha preso una rumba clamorosa: poteva perdere 5-0 sul campo del Sassuolo. Senza idee, senza ritmo, senza qualità, senza personalità, Nulla. Non capisco come faccia laa dare 10 milioni di euro ade non capisco come facciaa continuare con queste partite qui, una roba. Mi dispiace per i tifosintini, spero possano cambiarlo”, dice, su Instagram, riferendosi al tecnico ...

